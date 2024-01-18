Автокредитование резко сократилось в Ростовской области в декабре

В России в декабре 2023 года зафиксирован рост выдачи автокредитов в сравнении с аналогичными данными за тот же период прошлого года. Рост составил более 60%. Аналитики объясняют это радикальным падением выдачи автокредитов в 2022 году, приостановкой госпрограмм льготного автокредитования в конце того года, а также увеличением предложения на новые машины.