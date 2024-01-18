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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Автокредитование резко сократилось в Ростовской области в декабре

Автокредитование резко сократилось в Ростовской области в декабре

18 января 2024, 10:21
Фото: 1MI
Автокредитование резко сократилось в Ростовской области в декабре
На 4,5% упало количество выданных в Ростовской области автокредитов, рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

В России в декабре 2023 года зафиксирован рост выдачи автокредитов в сравнении с аналогичными данными за тот же период прошлого года. Рост составил более 60%. Аналитики объясняют это радикальным падением выдачи автокредитов в 2022 году, приостановкой госпрограмм льготного автокредитования в конце того года, а также увеличением предложения на новые машины.

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Однако в Ростовской области, наоборот, зафиксирована стагнация. Количество выданных автокредитов сократилось в декабре на 4,5%. Если в декабре 2022 года в регионе выдали 2,17 тысячи автокредитов, то в том же месяце 2023 года — 2,24 тысячи автокредитов. Эксперты объясняют эту тенденцию постепенным насыщением спроса.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области набрали 33,5 млрд автокредитов в 2023 году.

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