Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации. Место не очистили от наледи, из-за чего Ухин не удержал равновесие и упал.
Помочь пострадавшему сбежались коллеги, они же вызвали скорую. Сообщается, что у чиновника двойной открытый перелом ноги со смещением. Ему необходима операция. Больничный после нее может длиться несколько месяцев.
Сам Ухин и администрация Каменска-Шахтинского инцидент никак не комментировали.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в городе во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи верующих.
В городе действовало семь купелей. Их оборудовали подходами, раздевалками и местами для обогрева. Воду там осветили священники. Также на месте дежурили врачи, спасатели и полиция.
«Яндекс Погода» рассказала, что на ближайших выходных в Ростове прогнозируют самую теплую погоду среди городов-миллионников.
Так, в субботу, 20 января, ожидается дождь со снегом. При этом температура воздуха поднимется до +9 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 4,6 метров в секунду до 4,8 метров в секунду.
В воскресенье, 21 января, небо затянут тучи. Однако осадков не ожидается. Температура воздуха днем опустится до нуля, а вечером — до -2 градусов.