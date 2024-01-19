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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Глава администрации сломал ногу на льду, пока дончане тысячами окунались на Крещение

Тысячи ростовчан нырнули в ледяную воду, а чиновники ломают ноги на тротуарах

19 января 2024, 15:37
Фото: rostovgazeta.ru
Глава администрации сломал ногу на льду, пока дончане тысячами окунались на Крещение
Глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде прямо у здания администрации, тем временем тысячи жителей региона отметили Крещение, а на ближайших выходных в Ростов вернется по-весеннему теплая погода.

Неловкий инцидент

Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации. Место не очистили от наледи, из-за чего Ухин не удержал равновесие и упал.

Помочь пострадавшему сбежались коллеги, они же вызвали скорую. Сообщается, что у чиновника двойной открытый перелом ноги со смещением. Ему необходима операция. Больничный после нее может длиться несколько месяцев.

Сам Ухин и администрация Каменска-Шахтинского инцидент никак не комментировали.

Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации.Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации.
Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации.
Фото: Телеграм / kamenskshakhtinsky161
«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации
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Крещение в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в городе во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи верующих.

В городе действовало семь купелей. Их оборудовали подходами, раздевалками и местами для обогрева. Воду там осветили священники. Также на месте дежурили врачи, спасатели и полиция.

во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи верующих.во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи верующих.
во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи верующих.
Фото: rostovgazeta.ru
Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону
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Самый теплый город

«Яндекс Погода» рассказала, что на ближайших выходных в Ростове прогнозируют самую теплую погоду среди городов-миллионников.

Так, в субботу, 20 января, ожидается дождь со снегом. При этом температура воздуха поднимется до +9 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 4,6 метров в секунду до 4,8 метров в секунду.

В воскресенье, 21 января, небо затянут тучи. Однако осадков не ожидается. Температура воздуха днем опустится до нуля, а вечером — до -2 градусов.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Погода#Происшествия
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