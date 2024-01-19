Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В субботу 20 января ожидается дождь со снегом, а дневная температура поднимется до +9°. Скорость ветра будет колебаться от 4,6 м/с до 4,8 м/с.
В воскресенье, 21 января, небо станет облачным с периодическими прояснениями. Утром должно похолодать до -2°…-1°. Днем температура немного поднимется до -2°…0°, а к вечеру станет -3°…-2°.
Из числа российских городов с населением свыше миллиона человек самую теплую погоду в выходные можно ждать в донской столице, Краснодаре, Махачкале и Сочи.
Холоднее всего будет в Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Омске, где дневная температура будет меняться от -19° до -15°.
Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.