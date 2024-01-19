Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных

В субботу 20 января ожидается дождь со снегом, а дневная температура поднимется до +9°. Скорость ветра будет колебаться от 4,6 м/с до 4,8 м/с.



В воскресенье, 21 января, небо станет облачным с периодическими прояснениями. Утром должно похолодать до -2°…-1°. Днем температура немного поднимется до -2°…0°, а к вечеру станет -3°…-2°.