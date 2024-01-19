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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Ростове в выходные будет самая теплая погода среди городов-миллионников

Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных

19 января 2024, 11:36
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове в выходные будет самая теплая погода среди городов-миллионников
В Ростове-на-Дону на выходных, 19 и 20 января, прогнозируют самую теплую погоду среди городов с населением более миллиона человек, сообщили в сервисе «Яндекс Погода».

В субботу 20 января ожидается дождь со снегом, а дневная температура поднимется до +9°. Скорость ветра будет колебаться от 4,6 м/с до 4,8 м/с.

В воскресенье, 21 января, небо станет облачным с периодическими прояснениями. Утром должно похолодать до -2°…-1°. Днем температура немного поднимется до -2°…0°, а к вечеру станет -3°…-2°.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
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Из числа российских городов с населением свыше миллиона человек самую теплую погоду в выходные можно ждать в донской столице, Краснодаре, Махачкале и Сочи.

Холоднее всего будет в Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Омске, где дневная температура будет меняться от -19° до -15°.

Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Снег#Краснодар#Сочи#Омск#Температура#Дождь#Красноярск#Облака#Махачкала
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