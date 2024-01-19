В Ростове-на-Дону могут расторгнуть контракты с двумя перевозчиками

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Речь идет о компаниях «Южная транспортная компания» и «Ростовпассажиртранс», которые обслуживают несколько маршрутов. Среди них №1, 27, 43, 35, 36, 37, 42, 78.
По информации портала, причиной стали систематические нарушения со стороны компаний. Если недочеты не будут устранены, то могут расторгнуть контракты с этими перевозчиками.
«Организации попадут в список недобросовестных поставщиков. Они потеряют возможность участвовать в новых конкурсах в течение двух лет», — сказано в сообщении.
Ранее водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот. Материал на эту тему читайте по ссылке.