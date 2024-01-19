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В Ростове-на-Дону могут расторгнуть контракты с двумя перевозчиками

В Ростове-на-Дону могут расторгнуть контракты с двумя перевозчиками

19 января 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос расторжения контрактов с двумя транспортными компаниями, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Речь идет о компаниях «Южная транспортная компания» и «Ростовпассажиртранс», которые обслуживают несколько маршрутов. Среди них №1, 27, 43, 35, 36, 37, 42, 78.

По информации портала, причиной стали систематические нарушения со стороны компаний. Если недочеты не будут устранены, то могут расторгнуть контракты с этими перевозчиками.

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«Организации попадут в список недобросовестных поставщиков. Они потеряют возможность участвовать в новых конкурсах в течение двух лет», — сказано в сообщении.

Ранее водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Нарушения#Перевозчики#Контракты
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