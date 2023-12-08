Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Компания несколько раз нарушала прописанные в заключенном контракте условия. Она обслуживает несколько маршрутов — № 12, 24, 60, 60а и 75.
Из-за выявленных недочетов департамент транспорта принял решение отказаться от сотрудничества с этой транспортной компанией. Решение вступит в силу в течение 10 дней.
«Если нарушения будут устранены в этот срок, то решение может быть отменено», — говорится в публикации. О позиции представителей компании по этому вопросу пока информации нет.
Ранее стало известно, что «Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров. Материал на эту тему читайте по ссылке.