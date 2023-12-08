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Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений

Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений

8 декабря 2023, 07:38
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений
В Ростове-на-Дону приняли решение прекратить работу с перевозчиком «Экспресс», сообщили в городской администрации.

Компания несколько раз нарушала прописанные в заключенном контракте условия. Она обслуживает несколько маршрутов — № 12, 24, 60, 60а и 75.

Из-за выявленных недочетов департамент транспорта принял решение отказаться от сотрудничества с этой транспортной компанией. Решение вступит в силу в течение 10 дней.

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Компания несколько раз нарушала прописанные в заключенном контракте условия. Она обслуживает несколько маршрутов — № 12, 24, 60, 60а и 75.Компания несколько раз нарушала прописанные в заключенном контракте условия. Она обслуживает несколько маршрутов — № 12, 24, 60, 60а и 75.
Компания несколько раз нарушала прописанные в заключенном контракте условия. Она обслуживает несколько маршрутов — № 12, 24, 60, 60а и 75.
Фото: rostov-gorod.ru

«Если нарушения будут устранены в этот срок, то решение может быть отменено», — говорится в публикации. О позиции представителей компании по этому вопросу пока информации нет.

Ранее стало известно, что «Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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