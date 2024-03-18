rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Перевозчик

Выбрать дату
Март
Власти объяснили причины длительного ожидания автобусов в Ростове-на-Дону
18 марта, 05:27
Февраль
Стал известен маршрут автобуса из Ростова в Стамбул
1 февраля, 05:53
Январь
В Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана
29 января, 05:39
Декабрь 2023
Власти в Ростове отказались работать с перевозчиком из-за нарушений
В Ростове-на-Дону приняли решение прекратить работу с перевозчиком «Экспресс», сообщили в городской администрации.
8 декабря 2023, 07:38
Ноябрь 2023
«Южная транспортная компания» в Ростове может лишиться права на перевозку пассажиров
В Ростове один из перевозчиков может лишиться муниципального контракта из-за систематических нарушений на маршрутах, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
24 ноября 2023, 09:32
Октябрь 2023
Проезжую часть засыпало хлебом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в районе улицы Театральной на дороге появилось большое количество хлеба, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
19 октября 2023, 11:46
Пенсионерка стала инвалидом из-за водителя автобуса в Ростове-на-Дону
Жительница Ростовской области стали инвалидом из-за водителя автобуса, который начал закрывать двери, когда она выходила, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
16 октября 2023, 08:54
Власти Ростова назвали причину огромных очередей на автобусы
11 октября 2023, 11:54
Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области
В Ростовской области суд взыскал крупную сумму с «Гандбольного клуба „Донские казаки-ЮФУ“, говорится в материалах арбитражного суда.
3 октября 2023, 12:25
Июль 2023
Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону
На прибывшем в Ростов-на-Дону теплоходе обнаружили незадекларированные запчасти, сообщает Южное таможенное управление.
25 июля 2023, 11:23
В Ростове с 19 июля запустят новый автобус с улицы Вересаева до Главного автовокзала
18 июля 2023, 14:18
Боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса, который должен был поехать в Луганск, нашли боевую гранату, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».
9 июля 2023, 11:35
Июнь 2023
Фура в Ростове-на-Дону протаранила ограждение у военного клинического госпиталя ЮВО
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в ограждение рядом с медицинским учреждением, сообщили очевидцы.
30 июня 2023, 13:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика