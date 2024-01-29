В Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что 21 января потерпел крушение в Афганистане самолет, который летел из Таиланда в Москву. Всего на борту находились шесть человек, двое из которых погибли.
Жертвами стала супружеская пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы. СМИ писали, что они являлись владельцами рынков.
«Сегодня отправят тела погибших при крушении самолета, семейной пары», — уточнило издание.
Отмечается, что тела хотят отправить афганским перевозчиком Ariana из Кабула в Москву.
До этого пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.