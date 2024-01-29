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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана

В Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана

29 января 2024, 05:39
Фото: 1MI
В понедельник, 29 января, на родину доставят тела двух жителей Волгодонска, которые погибли при крушении самолета, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 21 января потерпел крушение в Афганистане самолет, который летел из Таиланда в Москву. Всего на борту находились шесть человек, двое из которых погибли.

Жертвами стала супружеская пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы. СМИ писали, что они являлись владельцами рынков.

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«Сегодня отправят тела погибших при крушении самолета, семейной пары», — уточнило издание.

Отмечается, что тела хотят отправить афганским перевозчиком Ariana из Кабула в Москву.

До этого пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Самолет#Рынки#Авиакатастрофа#Перевозчик#Происшествия#Афганистан#Анатолий Евсюков
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