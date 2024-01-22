rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Вузы в ЮФО подтвердили возможный рост цены обучения на уровне инфляции

Стоимость обучения в вузах Ростовской области могут поднять в 2024 году

22 января 2024, 07:23
Фото: Midjourney
Вузы в ЮФО подтвердили возможный рост цены обучения на уровне инфляции

Вузы в ЮФО подтвердили возможный рост цены обучения

В Южном федеральном округе вузы могут увеличить стоимость обучения, сообщают СМИ.

По информации РБК, все опрошенные представители вузов на юге России согласились с тем, что цены могут вырасти. Они добавили, что это возможно только на уровень инфляции (примерно 5,5%).

В одном из учреждений рассказали, что стоимость на следующий учебный год они будут пересматривать весной. А сама корректировка связана с инфляционными процессами.

Мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Где купить дешевле
Узнать подробнее

В другом вузе заявили, что цены могут измениться, но не очень сильно.

«Опыт последних лет указывает на то, что цены либо остаются почти неизменными, либо могут незначительно колебаться», — сообщили в учреждении.

Ранее аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году.

Читайте также:
Мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Где купить дешевлеСтало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройкахБананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Инфляция#Прогноз#Вузы#Аналитики#Стоимость обучения
Подпишитесь
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас
Сегодня, 09:02
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Сегодня, 05:28
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46