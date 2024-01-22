Стоимость обучения в вузах Ростовской области могут поднять в 2024 году

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По информации РБК, все опрошенные представители вузов на юге России согласились с тем, что цены могут вырасти. Они добавили, что это возможно только на уровень инфляции (примерно 5,5%).
В одном из учреждений рассказали, что стоимость на следующий учебный год они будут пересматривать весной. А сама корректировка связана с инфляционными процессами.
В другом вузе заявили, что цены могут измениться, но не очень сильно.
«Опыт последних лет указывает на то, что цены либо остаются почти неизменными, либо могут незначительно колебаться», — сообщили в учреждении.
Ранее аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году.