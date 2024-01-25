Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
В четверг, 25 января, глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не знала о предложении Великобритании поставить Украине ракеты Storm Shadow после того, как сами британцы получат от Берлина Taurus. По словам министра обороны ФРГ, если подобные обсуждения где-то и идут, то они проходят без его участия.
Однако сам Писториус, согласно данным издания, считает подобный «круговой» обмен неравноценным, поскольку Taurus значительно превосходят Storm Shadow по своему потенциалу.
Напомним, прошлой весной Великобритания объявила о поставках Киеву Storm Shadow, радиус поражения составлял около 250 километров, что якобы позволяет ВСУ нанести удар по территории Ростовской области. Точное количество вооружения, которое поступит в распоряжение украинцев, не уточнялось.