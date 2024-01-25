В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова

В четверг, 25 января, глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не знала о предложении Великобритании поставить Украине ракеты Storm Shadow после того, как сами британцы получат от Берлина Taurus. По словам министра обороны ФРГ, если подобные обсуждения где-то и идут, то они проходят без его участия.