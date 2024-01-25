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Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

МО ФРГ заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова

В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова

25 января 2024, 18:43
Фото: 1MI
МО ФРГ заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не знал о новых условиях поставки Украине ракет Storm Shadow, способных, по мнению некоторых экспертов, долететь до Ростова-на-Дону, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 25 января, глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не знала о предложении Великобритании поставить Украине ракеты Storm Shadow после того, как сами британцы получат от Берлина Taurus. По словам министра обороны ФРГ, если подобные обсуждения где-то и идут, то они проходят без его участия.

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Однако сам Писториус, согласно данным издания, считает подобный «круговой» обмен неравноценным, поскольку Taurus значительно превосходят Storm Shadow по своему потенциалу.

Напомним, прошлой весной Великобритания объявила о поставках Киеву Storm Shadow, радиус поражения составлял около 250 километров, что якобы позволяет ВСУ нанести удар по территории Ростовской области. Точное количество вооружения, которое поступит в распоряжение украинцев, не уточнялось.

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