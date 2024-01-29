Рейтинг влиятельных людей Ростовской области отметили на конкурсе

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Напомним, что редакция RostovGazeta каждый год представляет свою версию рейтингов самых богатых и самых влиятельных жителей региона. А его созданием занимается наша сотрудница Анна Ивченко.
Кропотливую и важную работу теперь оценили и за пределами региона. Ее отметили дипломом на конкурсе «Искра Юга».
«Награждается за ряд трудоемких рэнкингов влиятельных людей Ростовской области», — говорится в поздравительном тексте.
Добавим, что ознакомиться с рейтингом самых богатых людей можно по ссылке.
Кроме того, в рамках своего спецпроекта RostovGazeta готовила топ-100 влиятельных людей региона.