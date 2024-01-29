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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Рейтинг влиятельных людей Ростовской области получил широкое признание

Рейтинг влиятельных людей Ростовской области отметили на конкурсе

29 января 2024, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru
Рейтинг влиятельных людей Ростовской области получил широкое признание
Корреспондент RostovGazeta Анна Ивченко получила специальный диплом на конкурсе журналистов за свои материалы о влиятельных людях региона.

Напомним, что редакция RostovGazeta каждый год представляет свою версию рейтингов самых богатых и самых влиятельных жителей региона. А его созданием занимается наша сотрудница Анна Ивченко.

Кропотливую и важную работу теперь оценили и за пределами региона. Ее отметили дипломом на конкурсе «Искра Юга».

«Награждается за ряд трудоемких рэнкингов влиятельных людей Ростовской области», — говорится в поздравительном тексте.

Добавим, что ознакомиться с рейтингом самых богатых людей можно по ссылке.

Кроме того, в рамках своего спецпроекта RostovGazeta готовила топ-100 влиятельных людей региона.

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