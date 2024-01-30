Директора Дома культуры на Дону осудили из-за гибели ребенка под футбольными воротами

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В суде установили, что Казанцев, возглавляя Дом культуры в хуторе Камышеве, не принял мер для безопасной установки футбольных ворот. В результате в июле 2022 года произошла трагедия.
«Тогда ворота упали на 11-летнюю девочку, которая погибла от полученных травм. А по факту случившегося возбудили уголовное дело», — уточнили в надзорном ведомстве.
Теперь суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Кроме того, ему назначили два года испытательного срока.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее стала известна причина смерти журналиста Рыбина в Ростовской области.