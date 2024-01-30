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Published Сегодня, 09:48

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Директора Дома культуры осудили из-за гибели ребенка от падения ворот на Дону

Директора Дома культуры на Дону осудили из-за гибели ребенка под футбольными воротами

30 января 2024, 09:48
Фото: Sasha Pavljenko / Яндекс.Карты
Директора Дома культуры осудили из-за гибели ребенка от падения ворот на Дону

Директора Дома культуры на Дону осудили из-за гибели ребенка под воротами

В Ростовской области огласили приговор директору Дома культуры Виталию Казанцеву, по вине которого погиб ребенок, сообщили в региональной прокуратуре.

В суде установили, что Казанцев, возглавляя Дом культуры в хуторе Камышеве, не принял мер для безопасной установки футбольных ворот. В результате в июле 2022 года произошла трагедия.

«Тогда ворота упали на 11-летнюю девочку, которая погибла от полученных травм. А по факту случившегося возбудили уголовное дело», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Теперь суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Кроме того, ему назначили два года испытательного срока.

Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стала известна причина смерти журналиста Рыбина в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Дом культуры#Трагедия#Уголовное дело#Футбольные ворота#Происшествия
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