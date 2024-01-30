Совбез дал оценку притязаниям Зеленского на Ростовскую область

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что выпустит указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Суть его он уточнять не стал, но российский журналист Руслан Осташко предположил, что речь может идти о нескольких регионах, в том числе Ростовской области.