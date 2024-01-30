Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что выпустит указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Суть его он уточнять не стал, но российский журналист Руслан Осташко предположил, что речь может идти о нескольких регионах, в том числе Ростовской области.
Между тем, эту ситуацию прокомментировали в Совбезе.
«Ставленник Вашингтона Зеленский подписал указ, по которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. По его поручению будет сочинена своя версия истории Украины. При этом Зеленский должен знать, что все обстоит наоборот», — пишет издание со ссылкой на слова помощника секретаря Наиля Мухитова.
Он добавил, что рассуждать о принадлежности Кубани и Воронежской области, то это смешно.
А ранее политолог Александр Сухарь предположил, что документ Зеленского может являться попыткой отвлечь население Украины от провалов на фронте.