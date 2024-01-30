rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Совбез дал оценку притязаниям Зеленского на Ростовскую область

Совбез дал оценку притязаниям Зеленского на Ростовскую область

30 января 2024, 09:47
Фото: ТГ канал Владимира Зеленского
Совбез дал оценку притязаниям Зеленского на Ростовскую область
В Совбезе России дали комментарии по поводу указа президента Владимира Зеленского о якобы исторически населенных украинцами территориях России, в том числе Ростовской области, пишет ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что выпустит указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Суть его он уточнять не стал, но российский журналист Руслан Осташко предположил, что речь может идти о нескольких регионах, в том числе Ростовской области.

Между тем, эту ситуацию прокомментировали в Совбезе.

Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации
Узнать подробнее

«Ставленник Вашингтона Зеленский подписал указ, по которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. По его поручению будет сочинена своя версия истории Украины. При этом Зеленский должен знать, что все обстоит наоборот», — пишет издание со ссылкой на слова помощника секретаря Наиля Мухитова.

Он добавил, что рассуждать о принадлежности Кубани и Воронежской области, то это смешно.

А ранее политолог Александр Сухарь предположил, что документ Зеленского может являться попыткой отвлечь население Украины от провалов на фронте.

Читайте также:
Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперацииГлава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Российская Федерация#Указ#Исторически населенные территории
Подпишитесь
Власти в Ростовской области потребовали починить дороги до середины февраля
Сегодня, 06:50
«Хорошо, что все живы»: донские водители написали петицию к Путину из-за ям на М-4
Сегодня, 06:35
В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире
Сегодня, 05:56
У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
Сегодня, 05:23
Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля
Сегодня, 04:49
Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в феврале
Сегодня, 04:46