Власти в Ростовской области потребовали починить дороги до середины февраля

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Дефекты на дорогах Кагальницкого, Мясниковского районов, Волгодонска, Шахт, Новошахтинска и Батайска устраняю не так быстро, как это требуется. В некоторых территориях подрядчики только начинают выполнять работы.
«Дорожникам дано поручение привести дороги в нормальное состояние к середине февраля», — уточнили власти.
В Кагальницком районе с начала года удалось устранить всего лишь 280 квадратных метров дефектов дорожного покрытия из общей площади около 1500 «квадратов». Работы по исправлению проблем с ямами на дорогах в Волгодонске также проводятся медленными темпами — до сих пор удалось ликвидировать только 99 из 1723 квадратных метров поврежденного покрытия.
Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев заявил об очень низких темпах устранения ямочности на дорогах.
Ранее стало известно, что на ремонт дорог в донском регионе потратят больше 40 миллиардов рублей.