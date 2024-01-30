Власти в Ростовской области потребовали починить дороги до середины февраля

В Кагальницком районе с начала года удалось устранить всего лишь 280 квадратных метров дефектов дорожного покрытия из общей площади около 1500 «квадратов». Работы по исправлению проблем с ямами на дорогах в Волгодонске также проводятся медленными темпами — до сих пор удалось ликвидировать только 99 из 1723 квадратных метров поврежденного покрытия.