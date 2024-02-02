Глава донского района проводил махинации с жильем для сирот, но отделался штрафом

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Власти заключили с компанией «Д.С» договор на долевое участие в строительстве дома, в котором 15 квартир предназначались для сирот. Однако во время приемки работ Щепелев не стал проводить экспертизу, хотя при строительстве были допущены нарушения.
«Глава района подписал все документы и внес в них недостоверную информацию. В результате застройщик получил деньги, хотя не выполнил все работы по контракту», — говорится в публикации.
Размер ущерба превысил 1,2 миллиона рублей. Тогда возбудили уголовное дело, но сам фигурант вину не признал.
Теперь суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 45 тысяч рублей. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения.
Ранее в Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 миллиона рублей.