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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:00

Главу донского района не стали сажать за махинации с жилье для сирот

Глава донского района проводил махинации с жильем для сирот, но отделался штрафом

2 февраля 2024, 07:58
Фото: Телеграм канал shepelev_e_s
Главу донского района не стали сажать за махинации с жилье для сирот

Главу района Ростовской области не стали сажать за махинации с жильем для сирот

В Ростовской области оштрафовали главу администрации Советского района Евгения Щепелева за превышение полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Власти заключили с компанией «Д.С» договор на долевое участие в строительстве дома, в котором 15 квартир предназначались для сирот. Однако во время приемки работ Щепелев не стал проводить экспертизу, хотя при строительстве были допущены нарушения.

«Глава района подписал все документы и внес в них недостоверную информацию. В результате застройщик получил деньги, хотя не выполнил все работы по контракту», — говорится в публикации.

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Размер ущерба превысил 1,2 миллиона рублей. Тогда возбудили уголовное дело, но сам фигурант вину не признал.

Теперь суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 45 тысяч рублей. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения.

Ранее в Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 миллиона рублей.

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