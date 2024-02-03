В Ростовской области за границу собираются выслать 14 мигрантов

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
В субботу, 2 февраля, представители ФСБ объявили, что совместными усилиями правоохранительных органов в ходе рейдов на предприятиях общепита в Ростове удалось выявить 14 нелегальных мигрантов.
12 граждан Азербайджана, а также по одному гражданину из Узбекистана и Турции находились на территории России и работали в Ростовской области незаконно. Вместе с этим в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов вручили повестки для явки в военкоматы уроженцам Азербайджана, которые стали гражданами России, но не выполнили свою обязанность постановки на воинский учет.
В общей сложности в отношении мигрантов составили 25 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, 14 человек собираются выдворить из страны.
Кроме того, в отношении работодателя, который нанял нелегальных мигрантов, возбудили 11 административных расследований, если его вина будет доказана, размер штрафов составит до 800 тысяч рублей.
Ранее за весь 2023 год за границу из Ростовской области выслали более 1,5 тысячи иностранных граждан.