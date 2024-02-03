В Ростовской области за границу собираются выслать 14 мигрантов

12 граждан Азербайджана, а также по одному гражданину из Узбекистана и Турции находились на территории России и работали в Ростовской области незаконно. Вместе с этим в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов вручили повестки для явки в военкоматы уроженцам Азербайджана, которые стали гражданами России, но не выполнили свою обязанность постановки на воинский учет.