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Миграционное законодательство

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2024
Более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области
24 октября, 08:21
Строителям жилого комплекса в Ростове массово вручили повестки в военкомат
30 сентября, 16:28
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
В Ростовской области прошли рейды, в рамках которых выявили нарушения в сфере миграционного законодательства, сообщили в региональном УМВД.
13 мая, 08:13
Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района
В Ростовской области провели масштабные рейды на объектах торговли в Ростове и Аксайском районе, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
5 апреля, 08:40
В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов
12 февраля, 18:11
В Ростовской области сбивают беспилотники, ловят огромных щук и нелегалов
3 февраля, 18:19
В Ростовской области за границу собираются выслать 14 мигрантов
3 февраля, 09:45
2023
На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов
16 декабря 2023, 07:19
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов
В Ростовской области силовики пришли с проверками на складской комплекс в Аксайском районе, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:50
Из Ростова-на-Дону массово выселили нелегальных мигрантов в июне
Более 20 иностранцев, которые незаконно проживали в Ростове-на-Дону, выдворили из страны, сообщили в региональном УФСБ.
11 июля 2023, 11:28

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