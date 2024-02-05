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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Власти Ростова утвердили планировку земли на левом берегу Дона

Власти Ростова утвердили планировку земли на левом берегу Дона

5 февраля 2024, 13:32
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова утвердили планировку земли на левом берегу Дона
70 гектаров земли распланировали в Ростове на левом берегу, соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Власти Ростова утвердили документацию по планировке территории на Левобережье. Участок находится в границах улицы Шоссейная, Южного подъезда и Пойменной улицы. Подготовкой документации занималось ООО «ИНВЕСТГРУПП».

Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут два гектара земли. Еще 9,5 гектара предназначены для общественно-деловой застройки. Например, на левом берегу планируют построить два многофункциональных общественных здания, а также новые помещения для ТРК «Мегамаг». Последние займут площадь в три гектара. Еще полтора гектара уйдут на строительство производств.

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Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.
Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.
Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.
Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут две гектара земли. Еще 9,5 гектаров предназначен для общественно-деловой застройки.
Фото: rostov-gorod.ru

Что касается жилых домов, то их общая площадь превысит восемь тысяч квадратных метров. К ним также построят гаражи и паркинг. Общее количество мест хранения автомобилей составит 2301.

Ранее сообщалось, что ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону.

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