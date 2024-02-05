Власти Ростова утвердили планировку земли на левом берегу Дона

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Власти Ростова утвердили документацию по планировке территории на Левобережье. Участок находится в границах улицы Шоссейная, Южного подъезда и Пойменной улицы. Подготовкой документации занималось ООО «ИНВЕСТГРУПП».
Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут два гектара земли. Еще 9,5 гектара предназначены для общественно-деловой застройки. Например, на левом берегу планируют построить два многофункциональных общественных здания, а также новые помещения для ТРК «Мегамаг». Последние займут площадь в три гектара. Еще полтора гектара уйдут на строительство производств.
Что касается жилых домов, то их общая площадь превысит восемь тысяч квадратных метров. К ним также построят гаражи и паркинг. Общее количество мест хранения автомобилей составит 2301.
Ранее сообщалось, что ТЦ построят на месте легендарного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону.