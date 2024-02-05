Власти Ростова утвердили планировку земли на левом берегу Дона

Сообщается, что под жилую застройку на этом участке отдадут два гектара земли. Еще 9,5 гектара предназначены для общественно-деловой застройки. Например, на левом берегу планируют построить два многофункциональных общественных здания, а также новые помещения для ТРК «Мегамаг». Последние займут площадь в три гектара. Еще полтора гектара уйдут на строительство производств.