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Власти Ростова запретят парковку на двух улицах с 10 февраля

Власти Ростова запретят парковку на двух улицах с 10 февраля

5 февраля 2024, 07:07
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова запретят парковку на двух улицах с 10 февраля
В Ростове изменят схему движения по улицам Пушкинской и Филимоновской с 10 февраля, об этом сообщили на портале администрации города.

Департамент автодорог Ростова объявил, что с субботы, 10 февраля, на территории города изменится схема дорожного движения.

Ради повышения пропускной способности дорог в центре города и Октябрьском районе планируется изменить схему дорожного движения, так власти Ростова собираются запретить остановку и стоянку транспорта на улице Пушкинской, 118/31 и с восточной стороны улицы Филимоновской, 18Б.

Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
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Кроме того, с 10 февраля по 10 марта из-за прокладки инженерных коммуникаций по улице Балакирева введут ограничение на проезд автомобилей рядом с домом №6.

Ранее стало известно, где и на сколько недель ограничат проезд общественного транспорта в Ростовской области из-за ремонтных работ.

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