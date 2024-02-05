Власти Ростова запретят парковку на двух улицах с 10 февраля

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Департамент автодорог Ростова объявил, что с субботы, 10 февраля, на территории города изменится схема дорожного движения.
Ради повышения пропускной способности дорог в центре города и Октябрьском районе планируется изменить схему дорожного движения, так власти Ростова собираются запретить остановку и стоянку транспорта на улице Пушкинской, 118/31 и с восточной стороны улицы Филимоновской, 18Б.
Кроме того, с 10 февраля по 10 марта из-за прокладки инженерных коммуникаций по улице Балакирева введут ограничение на проезд автомобилей рядом с домом №6.
Ранее стало известно, где и на сколько недель ограничат проезд общественного транспорта в Ростовской области из-за ремонтных работ.