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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Научно-производственный центр для изготовления БПЛА откроют в Ростовской области

В Ростовской области запустят производство беспилотников

6 февраля 2024, 11:49
Фото: mil.ru
Научно-производственный центр для изготовления БПЛА откроют в Ростовской области

Научно-производственный центр для изготовления БПЛА откроют в Ростовской области

Правительство Ростовской области хочет создать в регионе научно-производственный центр по производству беспилотников, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на свои источники.

Для открытия в регионе НПЦ необходимо порядка 150 миллионов рублей. Ростовская область может стать одним из нескольких субъектов, где такие центры буду функционировать.

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Для производства уже нашли площадку. Предполагается, что деньги будут идти не только на разработку беспилотников, но и на и на их непосредственный выпуск.

На строительство центра уйдет, минимум, два года. Властям нужно сейчас озаботиться созданием перечня потенциальных резидентов, составить концепцию НПЦ и заложить средства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году.

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