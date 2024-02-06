В Ростовской области запустят производство беспилотников

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Для открытия в регионе НПЦ необходимо порядка 150 миллионов рублей. Ростовская область может стать одним из нескольких субъектов, где такие центры буду функционировать.
Для производства уже нашли площадку. Предполагается, что деньги будут идти не только на разработку беспилотников, но и на и на их непосредственный выпуск.
На строительство центра уйдет, минимум, два года. Властям нужно сейчас озаботиться созданием перечня потенциальных резидентов, составить концепцию НПЦ и заложить средства.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году.