Контору микрозаймов оштрафовали за давление на должника в Ростове

Местный житель пожаловался приставам на давление со стороны компании микрозаймов. Он задолжал ей денег и стал получать угрозы. Ему поступали звонки с неизвестных номеров с требованием как можно скорее вернуть долг. При этом номера не были зарегистрированы на компанию. Звонившие не представлялись местному жителю, как того требует закон.