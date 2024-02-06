Контору микрозаймов оштрафовали за давление на должника в Ростове

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Местный житель пожаловался приставам на давление со стороны компании микрозаймов. Он задолжал ей денег и стал получать угрозы. Ему поступали звонки с неизвестных номеров с требованием как можно скорее вернуть долг. При этом номера не были зарегистрированы на компанию. Звонившие не представлялись местному жителю, как того требует закон.
Приставы составили протокол об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах.
Также RostovGazeta ранее рассказала, как работаю коллекторы в регионе.