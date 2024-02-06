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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Контору микрозаймов оштрафовали за издевательства над должником в Ростове

Контору микрозаймов оштрафовали за давление на должника в Ростове

6 февраля 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Контору микрозаймов оштрафовали за издевательства над должником в Ростове
Микрокредитную организацию наказали за давление на должника, сообщили в ГУФССП России по Ростовской области.

Местный житель пожаловался приставам на давление со стороны компании микрозаймов. Он задолжал ей денег и стал получать угрозы. Ему поступали звонки с неизвестных номеров с требованием как можно скорее вернуть долг. При этом номера не были зарегистрированы на компанию. Звонившие не представлялись местному жителю, как того требует закон.

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Приставы составили протокол об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали брать больше денег в микрозаймах.

Также RostovGazeta ранее рассказала, как работаю коллекторы в регионе.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Происшествия
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