У молзавода в Ростовской области нашли документы из выдуманных лабораторий

Надзорное ведомство проверило молочный завод «Семимол» в Семикаракорском районе. У предприятия нашли пять деклараций о соответствии на молочную продукцию. Правда, сделаны они были несуществующими лабораториями. По указанным адресам Россельхознадзор их не нашел.