У молзавода в Ростовской области нашли документы из выдуманных лабораторий

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Надзорное ведомство проверило молочный завод «Семимол» в Семикаракорском районе. У предприятия нашли пять деклараций о соответствии на молочную продукцию. Правда, сделаны они были несуществующими лабораториями. По указанным адресам Россельхознадзор их не нашел.
Заводу объявили предостережение о недопустимости таких нарушений. Теперь предприятию предстоит устранить их и обеспечить правила производства и оборота продукции.
Ранее компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года.