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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

У молочного завода в Ростовской области нашли документы из выдуманных лабораторий

У молзавода в Ростовской области нашли документы из выдуманных лабораторий

8 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI
У молочного завода в Ростовской области нашли документы из выдуманных лабораторий
Молочный завод в Ростовской области использовал документы из несуществующих лабораторий, подробностями этой истории поделился региональный Россельхознадзор.

Надзорное ведомство проверило молочный завод «Семимол» в Семикаракорском районе. У предприятия нашли пять деклараций о соответствии на молочную продукцию. Правда, сделаны они были несуществующими лабораториями. По указанным адресам Россельхознадзор их не нашел.

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Заводу объявили предостережение о недопустимости таких нарушений. Теперь предприятию предстоит устранить их и обеспечить правила производства и оборота продукции.

Ранее компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Россельхознадзор Ростовской области#Происшествия
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