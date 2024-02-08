Власти заявили, что над «Ростов-Ареной» не пролетал инопланетный корабль

Первая реновация газона на «Ростов Арене» состоялась в 2020 году. Для выполнения работ был приобретен современный реноватор, который в дальнейшем будет использоваться не только для обслуживания стадиона «Ростов Арена», но и для обновления натуральных газонов на других футбольных полях в донском регионе.