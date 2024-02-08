Власти заявили, что над «Ростов-Ареной» не пролетал инопланетный корабль

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В социальных сетях жители Ростова-на-Дону активно обсуждают яркое свечение над «Ростов-Ареной» в темное время суток. Власти рассказали, что это не связано с появлением инопланетного корабля, как некоторые думают. На самом деле, это особая подсветка, которую используют для ускорения роста нового газона на футбольном поле. Ультрафиолетовые лампы планируется использовать для роста травы до конца февраля.
Регулярная реновация необходима для поддержания качественного состояния газона. Решено было выполнить это в зимний период. Целью работы является создание комфортных условий для футболистов и болельщиков, чтобы они могли насладиться зрелищной игрой с трибун.
Первая реновация газона на «Ростов Арене» состоялась в 2020 году. Для выполнения работ был приобретен современный реноватор, который в дальнейшем будет использоваться не только для обслуживания стадиона «Ростов Арена», но и для обновления натуральных газонов на других футбольных полях в донском регионе.
Ранее в Ростове создали новую футбольную команду. Материал на эту тему читайте по ссылке.