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Губернатор Голубев объявил, что в Ростовской области запустят 15 производств

Губернатор Голубев объявил, что в Ростовской области запустят 15 производств

9 февраля 2024, 06:30
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев объявил, что в Ростовской области запустят 15 производств
В Ростовской области планируют запустить в работу более 10 производственных предприятий, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев во время своей пресс-конференции 8 февраля.

Глава донского правительства рассказал, что в данный момент Ростовская область активно занимается развитием и запуском производственных предприятий, динамично наращивая объем проектов. По мнению главы региона, 2024 год будет достаточно динамичным, поскольку власти Ростовской области не останавливали ни один из проектов — ни в сфере развития территорий, ни в промышленной сфере.

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Василий Голубев напомнил, что в Ростовской области реализуют проект тепличного комплекса в Ольгинской стоимостью 21 миллиард рублей, завод «Бештау» по производству компьютеров, завод «Николь», занятый изготовлением теплоизоляционных материалов, также завод по производству баранины, завод по производству ячеистого бетона, стекла, крахмальный комбинат «Амилко», заводы по выпуску трансмиссий, сельхозтехники, коммунальной техники, производство красок, белил, осветительных светодиодных приборов и другие промышленные предприятия.

В общей сложности в Ростовской области в течение 2024 года планируют запустить в работу 15 производственных предприятий.

«Думаю, что уже в феврале–марте вы увидите эти заводы в действии. Они уже сейчас в тестовом испытании практически все работают», — рассказал Василий Голубев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области запустят завод беспилотников.

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