Губернатор Голубев объявил, что в Ростовской области запустят 15 производств

Глава донского правительства рассказал, что в данный момент Ростовская область активно занимается развитием и запуском производственных предприятий, динамично наращивая объем проектов. По мнению главы региона, 2024 год будет достаточно динамичным, поскольку власти Ростовской области не останавливали ни один из проектов — ни в сфере развития территорий, ни в промышленной сфере.