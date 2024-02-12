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Published Сегодня, 04:59

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Сильные заморозки вернутся в Ростовскую область в середине февраля

Сильные заморозки вернутся в Ростовскую область в середине февраля

12 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростовской области в середине февраля сильно похолодает и вернутся морозы, сообщили синоптики.

В понедельник, 12 февраля, температура составит +13 градусов, это будет самый теплый день на неделе. Ожидается облачная погода и без осадков.

Во вторник температура опустится до +11 градусов, в среду — до +10 градусов. Ветер в это время усилится до пяти метров в секунду.

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
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С четверга резко похолодает до +1 градуса, а в остальном погодные условия не поменяются. В пятницу выпадет снег, а температура составит -3 градуса.

В ночное время должно похолодать до -10 градусов. В субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля, будет ясная погода, а температура поднимется до +2 градусов.

Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура#Синоптики#Морозы
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