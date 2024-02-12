Сильные заморозки вернутся в Ростовскую область в середине февраля

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В понедельник, 12 февраля, температура составит +13 градусов, это будет самый теплый день на неделе. Ожидается облачная погода и без осадков.
Во вторник температура опустится до +11 градусов, в среду — до +10 градусов. Ветер в это время усилится до пяти метров в секунду.
С четверга резко похолодает до +1 градуса, а в остальном погодные условия не поменяются. В пятницу выпадет снег, а температура составит -3 градуса.
В ночное время должно похолодать до -10 градусов. В субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля, будет ясная погода, а температура поднимется до +2 градусов.
Ранее в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.