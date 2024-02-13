Корабли в Ростовской области хотят обложить данью за проход по реке Дон

«Конечно, это дополнительные расходы для владельцев сухогрузов. И, конечно, нам говорят, что это может привести к увеличению себестоимости перевозки зерна. Однако я уверен, что эти расходы не превысят тех потерь, которые возникают из-за вреда, наносимого биологическим ресурсам», — заявил один из депутатов.