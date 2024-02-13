Корабли в Ростовской области хотят обложить данью за проход по реке Дон

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Изданию «Ведомости Юг» рассказали в региональном парламенте, что проход судов по реке наносит ущерб водным биологическим ресурсам. Поэтому и хотят ввести сбор.
Исключение планируется сделать только для рыбопромыслового флота. Предполагается, что этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Законодательного собрания, а при его принятии предложение направят в правительство РФ.
«Конечно, это дополнительные расходы для владельцев сухогрузов. И, конечно, нам говорят, что это может привести к увеличению себестоимости перевозки зерна. Однако я уверен, что эти расходы не превысят тех потерь, которые возникают из-за вреда, наносимого биологическим ресурсам», — заявил один из депутатов.
Основное обвинение в адрес судовладельцев заключается в том, что весной, когда на Дону происходит нерест рыбы, начинается активное судоходство. Суда выгоняют рыбу с нерестовых мест, мешая ей нормальном питаться, и заставляют икру подниматься на поверхность из-за работы винтов.
Ранее индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям.