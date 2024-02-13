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Корабли в Ростовской области хотят обложить данью за проход по реке Дон

Корабли в Ростовской области хотят обложить данью за проход по реке Дон

13 февраля 2024, 08:10
Фото: Alexxx Malev/cc by sa 2.0/flickr.com
Корабли в Ростовской области хотят обложить данью за проход по реке Дон

В Ростовской области хотят ввести сборы для судов, проходящих через реку Дон

В Ростовской области готовится обращения к правительству РФ для введении целевого сбора с судоходного коммерческого транспорта, который проходит по реке Дон, сообщают СМИ.

Изданию «Ведомости Юг» рассказали в региональном парламенте, что проход судов по реке наносит ущерб водным биологическим ресурсам. Поэтому и хотят ввести сбор.

Исключение планируется сделать только для рыбопромыслового флота. Предполагается, что этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Законодательного собрания, а при его принятии предложение направят в правительство РФ.

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«Конечно, это дополнительные расходы для владельцев сухогрузов. И, конечно, нам говорят, что это может привести к увеличению себестоимости перевозки зерна. Однако я уверен, что эти расходы не превысят тех потерь, которые возникают из-за вреда, наносимого биологическим ресурсам», — заявил один из депутатов.

Основное обвинение в адрес судовладельцев заключается в том, что весной, когда на Дону происходит нерест рыбы, начинается активное судоходство. Суда выгоняют рыбу с нерестовых мест, мешая ей нормальном питаться, и заставляют икру подниматься на поверхность из-за работы винтов.

Ранее индивидуальный предприниматель из Ростовской области «продлил жизнь» копченым мидиям.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Река Дон#Судоходный транспорт#Водные биологические ресурсы
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