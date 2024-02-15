Компания Calvin Klein передумала судиться с приставами Ростовской области

Ранее Calvin Klein массово судился ростовскими предпринимателями. Те продавали одежду под маркой бренда. Американская компания требовала о них не использовать свой товарный знак и компенсировать ущерб. В большинстве случаев стороны обходились мировым соглашением. В иных ситуациях суд вставал на сторону истца.