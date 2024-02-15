Компания Calvin Klein передумала судиться с приставами Ростовской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Исковое заявление американская компания направила еще в прошлом году. Она требовала признать незаконными действия судебных приставов Таганрога.
Однако сейчас Calvin Klein Trademark Trust отозвала иск и отказалась от своих претензий. Причина такого решения не уточняется.
Арбитражный суд производство по делу прекратил.
Ранее Calvin Klein массово судился ростовскими предпринимателями. Те продавали одежду под маркой бренда. Американская компания требовала о них не использовать свой товарный знак и компенсировать ущерб. В большинстве случаев стороны обходились мировым соглашением. В иных ситуациях суд вставал на сторону истца.