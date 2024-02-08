Дерево и миллионы долларов: за что судился бизнес Ростовской области в январе

Власти аргументировали свою позицию в суде тем, что не должны были следить за деревом на Ватутина, поскольку оно не угрожало ни ЛЭП, ни безопасности дорожного движения. Более того, никто не жаловался на дерево, а само оно не выглядело аварийным.