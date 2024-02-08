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Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:45

Updated Сегодня, 19:45

Дерево и миллионы долларов: за что судился бизнес Ростовской области в январе

Дерево и миллионы долларов: за что судился бизнес Ростовской области в январе

8 февраля 2024, 19:45
Фото: rostovgazeta.ru
Дерево и миллионы долларов: за что судился бизнес Ростовской области в январе
В начале 2024 года донские компании обращались в суд из-за миллионных долгов, проблемных участков земли и споров с зарубежными компаниями, подробности главных судебных заседаний января в RostovGazeta.

Опасная парковка

В январе в картотеке Арбитражного суда Ростовской области появились данные об исходе иска индивидуального предпринимателя из Таганрога к городскому МКУ «Благоустройство». Мужчина потребовал у местных властей выплатить компенсацию из-за дерева, упавшего на автомобиль в июне 2023 года.

Согласно документам, бизнесмен из Таганрога Илья Чуйков направил в суд иск к МКУ «Благоустройство». Исковые требования к чиновникам составили около 700 тысяч рублей, именно столько Чуйков потребовал за раздавленный деревом Renault Logan.

Дерево рухнуло на автомобиль, находящийся на улице Ватутина. Предпринимателю пришлось потратить на восстановление авто более 460 тысяч рублей, около 230 тысяч бизнесмен потребовал от властей из-за упущенной выгоды: с 1 июля автомобиль должен был перейти третьему лицу в аренду, после он получил бы возможность выкупить транспортное средство.

Власти аргументировали свою позицию в суде тем, что не должны были следить за деревом на Ватутина, поскольку оно не угрожало ни ЛЭП, ни безопасности дорожного движения. Более того, никто не жаловался на дерево, а само оно не выглядело аварийным.

После рассмотрения позиции обеих сторон суд удовлетворил иск предпринимателя, поскольку дерево росло на территории, находящейся в зоне ответственности МКУ «Благоустройство». Теперь властям предстоит выплатить судебные издержки, а также все требуемые компенсации.

Мужчина потребовал у местных властей выплатить компенсацию из-за дерева, упавшего на автомобиль в июне 2023 года.Мужчина потребовал у местных властей выплатить компенсацию из-за дерева, упавшего на автомобиль в июне 2023 года.
Мужчина потребовал у местных властей выплатить компенсацию из-за дерева, упавшего на автомобиль в июне 2023 года.
Фото: для иллюстрации / rostov-gorod.ru

Цена здоровья

Еще одной важной новостью стали судебные тяжбы между компанией «Агурон фармасьютикалз элэлси», являющейся дочерней компанией Pfizer, и «Онкологическим диспансером» в Ростовской области. Аналогичный иск от «дочки» Pfizer получила «Эльфарма».

Истец добивался запрета поставок аналога своего препарата «Акситиниб» в онкодиспансер, попросив запретить транзакции между компаниями. Однако суд отказал в удовлетворении иска «дочки» Pfizer.

При этом «Акситиниб» является низкомолекулярным ингибитором тирозинкиназы, который позволяет подавить рост рака молочной железы. Кроме того, во время испытаний препарат показал частичный ответ на почечно-клеточный рак и несколько других типов онкологии.

Еще одной важной новостью стали судебные тяжбы между компанией «Агурон фармасьютикалз элэлси», являющейся дочерней компанией Pfizer, и «Онкологическим диспансером» в Ростовской области.Еще одной важной новостью стали судебные тяжбы между компанией «Агурон фармасьютикалз элэлси», являющейся дочерней компанией Pfizer, и «Онкологическим диспансером» в Ростовской области.
Еще одной важной новостью стали судебные тяжбы между компанией «Агурон фармасьютикалз элэлси», являющейся дочерней компанией Pfizer, и «Онкологическим диспансером» в Ростовской области.
Фото: wikimedia.org

Удачное стечение обстоятельств

В прошлом месяце предпринимателю из Ростовской области Кириллу Подольскому удалось освободиться от обязательств перед крупным банком Украины, которому бизнесмен должен был выплатить более 12 миллионов долларов.

Согласно данным решения Третьего апелляционного суда, дончанин объявил себя банкротом в 2018 году, его имущество стали распродавать.

В 2019 году, по решению донского арбитража, украинский «Альфа-Банк» включили в третью очередь реестра кредиторов, основание для этого решения стало постановление Отделения Королевской скамьи Коммерческого суда Высокого суда Правосудия Англии и Уэльса.

Однако со временем «Альфа-Банк» стал «Сенс Банком» и начал финансировать Вооруженные силы Украины, в итоге в 2023 году в передаче средств банку отказали.

Апелляция также подтвердила решение предыдущей инстанции.

Однако со временем «Альфа-Банк» стал «Сенс Банком» и начал финансировать Вооруженные силы Украины, в итоге в 2023 году в передаче средств банку отказали.Однако со временем «Альфа-Банк» стал «Сенс Банком» и начал финансировать Вооруженные силы Украины, в итоге в 2023 году в передаче средств банку отказали.
Однако со временем «Альфа-Банк» стал «Сенс Банком» и начал финансировать Вооруженные силы Украины, в итоге в 2023 году в передаче средств банку отказали.
Фото: wikimedia.org

Земельные проблемы

Арбитражный суд Ростовской области отказал Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова в удовлетворении иска о закрытии аквапарка «Осьминожек».

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ДИЗО Ростова пытался добиться расторжения договора аренды участка, заключенного с компанией «Аква-Парк». Власти Ростова требовали расторжения договора и освобождения земельного участка, однако суд в удовлетворении иска отказал.

По данным портала «РБК. Ростов» речь шла об участке земли, где расположен аквапарк «Осьминожек». Власти сообщили, что на территории должен был появиться парк, однако вместо него на земле без разрешения обустроили бассейны и стоянку автомобилей.

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