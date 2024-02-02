«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит за ущерб, причиненный почве на сумму более 400 млн рублей

Так, 17 февраля 2022 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества обратилось с исковым заявлением к «ЛУКОЙЛ-Коми» на общую сумму 38,7 млн рублей. Основание иска — уничтожение земель лесного фонда. В этот же день тем же истцом в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» был подан еще ряд исков по тем же обстоятельствам. Один — на 20,7 млн рублей, другой — на 1,2 млн рублей.