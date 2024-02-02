«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит за ущерб, причиненный почве на сумму более 400 млн рублей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как информирует сетевое издание Properm.ru, общий размер исковых требований только по уничтожению почвы составляет более 400 млн рублей.
Журналисты отмечают, что ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила, что суд встал на сторону ведомства по делу о возмещении ущерба за загрязнение почвы. В 2020 году на нефтепроводе на Харьягинском месторождении произошел разлив нефтепродуктов. В ходе проверки сотрудники Росприроднадзора установили превышение содержания нефтепродуктов в почве, а также определили размер вреда, причиненного окружающей среде, — 7,3 млн рублей. Ответчик указанный ущерб в добровольном порядке не возместил.
В конце прошлого года в ходе долгих разбирательств суд постановил полностью удовлетворить исковые требования Росприроднадзора. И 18 января текущего года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» как правопреемник «ЛУКОЙЛ-Коми» покрыло причинный ущерб. Кроме того, в конце прошлого года предприятие выплатило 13,8 млн рублей в счет причиненного ущерба почвам от разлива нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком автономном округе.
Изданием также проанализировано количество гражданских исков, полученных «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2022 года, которые придется оплатить правопреемнику.
Так, 17 февраля 2022 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества обратилось с исковым заявлением к «ЛУКОЙЛ-Коми» на общую сумму 38,7 млн рублей. Основание иска — уничтожение земель лесного фонда. В этот же день тем же истцом в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» был подан еще ряд исков по тем же обстоятельствам. Один — на 20,7 млн рублей, другой — на 1,2 млн рублей.
В первых числах мая 2023 года против «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил еще один иск — на 4,1 млн рублей.
21 июня 2023 года суд принял иск к «ЛУКОЙЛ-Коми» на 5,5 млн рублей за причиненный вред лесам и находящимся в них природным объектам на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества.
Сразу три исковых заявления в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» — на 4,3 млн, 1,7 млн и 4,4 млн рублей — поступили в суд 2 марта 2022 года. 5 марта 2022 года — на 1,7 млн рублей, 6 мая 2022 года — на 2,1 млн рублей, 3 мая 2023 года — на 129,4 млн рублей.
Всего за период 2022–2023 гг. было подано более 20 исков о возмещении вреда, причиненного лесным почвам из-за деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Рассмотрение дел начнется в 2024 году.