Урбанист объяснил, как бумажные объявления портят водосточные трубы в Ростове

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По мнению Артемия Зайцева, пенсионеров и иногородних обманным путем завлекают в расклейку объяснений. При этом ущерб от расклейщиков гораздо больше оплаты их труда нанимателями.
«В городе почти нет целых водосточных труб. Это не вандалы их бьют кулаками. Это расклейщики сначала лепят объявления, а потом коммунальные службы их трут тряпками и прогибают тонкий металл» — объясняет урбанист.
Артемий Зайцев добавляет, что единственная надежная защита труб от вандалов — это обматывание трубы сеткой.
Ранее RostovGazeta писала о том, что вандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверяет ростовчан.