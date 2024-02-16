Юрист Габович разъяснил, как ростовчан могут лишить имущества за фейки про армию

Юрист разъясняет, что конфискации подлежат те средства, которые способствовали совершению преступления. Например, в Ростовской области бывали случаи, когда за неоднократную езду в нетрезвом виде у злостных нарушителей по решению суда конфисковали автомобиль. Также будет и по новым статьям.