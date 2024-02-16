Юрист Габович разъяснил, как ростовчан могут лишить имущества за фейки про армию

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам собеседника, теперь конфискация может применяться за распространение ложных сведений об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.
«Единого перечня имущества, которое могут конфисковать, не существует», — уточняет Антон Габович.
Юрист разъясняет, что конфискации подлежат те средства, которые способствовали совершению преступления. Например, в Ростовской области бывали случаи, когда за неоднократную езду в нетрезвом виде у злостных нарушителей по решению суда конфисковали автомобиль. Также будет и по новым статьям.
«Из моей практики наиболее часто конфискация применяется в рамках уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ. В этом случае конфискации подлежат мобильные средства связи — те, которые способствовали сбору информации. Это может быть мобильный телефон, планшет или компьютер», — делится информацией собеседник.
Однако, по словам юриста, если следствие докажет, что ростовчанин в результате преступной деятельности приобрел квартиру — она будет конфискована и перейдет в собственность государства.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчан предупредили о наказаниях за публикацию фейков и дискредитацию армии.