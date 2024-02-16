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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Юрист Габович разъяснил, как ростовчан могут лишить имущества за фейки про армию

Юрист Габович разъяснил, как ростовчан могут лишить имущества за фейки про армию

16 февраля 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Юрист Габович разъяснил, как ростовчан могут лишить имущества за фейки про армию
Конфискация как мера уголовно-правового характера существовала всегда. Сейчас внесли изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Это означает, что конфискация теперь применяется к большему числу преступлений в Ростовской области, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

По словам собеседника, теперь конфискация может применяться за распространение ложных сведений об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

«Единого перечня имущества, которое могут конфисковать, не существует», — уточняет Антон Габович.

Юрист разъясняет, что конфискации подлежат те средства, которые способствовали совершению преступления. Например, в Ростовской области бывали случаи, когда за неоднократную езду в нетрезвом виде у злостных нарушителей по решению суда конфисковали автомобиль. Также будет и по новым статьям.

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«Из моей практики наиболее часто конфискация применяется в рамках уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ. В этом случае конфискации подлежат мобильные средства связи — те, которые способствовали сбору информации. Это может быть мобильный телефон, планшет или компьютер», — делится информацией собеседник.

Однако, по словам юриста, если следствие докажет, что ростовчанин в результате преступной деятельности приобрел квартиру — она будет конфискована и перейдет в собственность государства.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчан предупредили о наказаниях за публикацию фейков и дискредитацию армии.

Ростовчан предупредили о наказаниях за публикацию фейков и дискредитацию армии
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