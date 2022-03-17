В случае если не соответствующими действительности данными делились, используя свое служебное положение или же в попытках разжечь национальную, религиозную или классовую вражду, то дезинформатору грозит до 10 лет лишения свободы. Срок могут увеличить еще на пять лет, если недостоверные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия.