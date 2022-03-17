В первую декаду марта жителям Ростовской области и других регионов Российской Федерации объявили, что новый законопроект о наказаниях за распространение фейков получил одобрение со стороны Совета Федерации, а в дальнейшем был подписан президентом страны Владимиром Путиным.
В пресс-службе Государственной Думы сообщили, что поправки, внесенные в обновленные Уголовный кодекс и КоАП РФ, предусматривают штрафы за дезинформацию населения относительно спецоперации на Украине или же деятельности российских военнослужащих. Сумма материальной ответственности может составить до 1,5 миллиона рублей, а срок заключения в тюрьме — до 15 лет лишения свободы.
Согласно действующему законодательству, а именно статье 207.3 УК РФ, наказуемыми станут публикация и распространение данных о деятельности военнослужащих России в рамках миротворческих миссий или иных военных операций. При этом сумма штрафа составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а решение суда предусматривает срок заключения до трех лет лишения свободы.
В случае если не соответствующими действительности данными делились, используя свое служебное положение или же в попытках разжечь национальную, религиозную или классовую вражду, то дезинформатору грозит до 10 лет лишения свободы. Срок могут увеличить еще на пять лет, если недостоверные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия.
Удар по кошельку
Наказуемыми также остаются административные правонарушения, а именно призыв к принятию дополнительных санкций в отношении России, а также публичная дискредитация ВС РФ.
Так за попытку поставить под сомнение действия военнослужащих, что совершаются в целях защиты интересов и граждан Российской Федерации, нарушителям закона грозит материальная ответственность от 100 до 300 тысяч рублей. Альтернативой этому согласно статье 280.3 УК РФ назвали тюремный срок три года, который будет сопровождаться запретом на работу на определенных вакансиях в течение трех лет.
За призывы и поддержку санкций в отношении России жителям придется заплатить штраф размером до 500 тысяч рублей, штраф можно уменьшить на 300 тысяч, однако срок лишения свободы вновь составит около трех лет. Это мера пресечения утверждена в статье 284.2.
В заключительном чтении поправок КоАП России депутаты одобрили размеры штрафов за различные виды противозаконной деятельности.
Так за дискредитацию армии и действий военнослужащих обычный гражданин выплатит штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей, для чиновников и должностных лиц сумма вырастет до 200 тысяч рублей, а юрлица заплатят от 300 до 500 тысяч рублей.
За призывы к митингам и санкциям без соответствующего разрешения рядовой россиянин заплатит около 100 тысяч рублей, а вот штрафы для юрлиц составляют до миллиона рублей. При этом размер административного штрафа за публичную поддержку санкций и призыв к их ужесточению вдвое меньше для каждой из категорий нарушителей.
Закон и поправки в кодекс административных правонарушений обрели законную силу сразу в момент публикации, однако даже спустя 10 суток в Ростовской области не сообщали ни об одном случае применения этого закона в отношении митингующих, политических активистов или же средств массовой информации.
При этом последние суды из-за несогласованных пикетов против спецоперации на Украине прошли на территории Таганрога. Так 6 марта трем таганрожцам присудили штрафы от 20 до 25 тысяч рублей каждому за то, что участвовали в незаконном митинге и стали нарушителями общественного порядка.
Многие считают, что основной причиной подобного пакета поправок и законодательной инициативы стала необходимость ограничения распространения фейков, однако в условиях текущей геополитической обстановки это действующий инструмент.
Со всех сторон на население льются потоки разрозненной информации, а сообщения СМИ часто противоречат друг другу или не соответствуют действительности. По мнению авторов документов, в этих условиях особенно важно установить правовой фильтр, который не позволит искусственно «накалять» обстановку и повышать градус общественного беспокойства.
«Нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое», — объяснил мотивы обновлений законодательства председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Большинство экспертов положительно оценили законопроект. Он поможет справиться с дезинформацией, которую распространяют в том числе спецслужбы западных стран или Украины.