Боец ММА Зайналов рассказал о своем падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Зайналов, переживший падение с 10-го этажа, поделился с «Матч ТВ» информацией о случившемся, и о первых мыслях, когда пришел в себя после удара.
Напомним, что он случайно сорвался с балкона в донской столице, когда хотел помочь коту, выбравшемуся на незастекленную часть. Спортсмен не смог удержаться и упал припаркованное авто, получив повреждения ног и костей таза.
«Я сорвался и понял, что это все — конец. И дальше просто лечу, и при этом такая надежда, что сейчас все хорошо будет. Сгруппировался, поднял руки к голове», — заявил спортсмен.
Он добавил, что не помнит момент удара, но после обрадовался, что выжил. Он попытался встать, но у него не получилось. А далее его отвезли в больницу, где он проходит курс лечения.
Ранее тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 миллиона рублей за его медали.