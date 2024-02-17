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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Боец ММА Зайналов рассказал о своем падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону

Боец ММА Зайналов рассказал о своем падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону

17 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI
Боец ММА Магомед Зайналов раскрыл подробности своего падения с балкона дома в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Зайналов, переживший падение с 10-го этажа, поделился с «Матч ТВ» информацией о случившемся, и о первых мыслях, когда пришел в себя после удара.

Напомним, что он случайно сорвался с балкона в донской столице, когда хотел помочь коту, выбравшемуся на незастекленную часть. Спортсмен не смог удержаться и упал припаркованное авто, получив повреждения ног и костей таза.

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«Я сорвался и понял, что это все — конец. И дальше просто лечу, и при этом такая надежда, что сейчас все хорошо будет. Сгруппировался, поднял руки к голове», — заявил спортсмен.

Он добавил, что не помнит момент удара, но после обрадовался, что выжил. Он попытался встать, но у него не получилось. А далее его отвезли в больницу, где он проходит курс лечения.

Ранее тренер спортшколы потребовал от пловца из Таганрога 2 миллиона рублей за его медали.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Падение#Боец ММА#10 этаж
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