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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Ростовчане массово обращаются к детским и семейным психологам

Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году

18 февраля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане массово обращаются к детским и семейным психологам
В Ростове местные жители стали чаще обращаться к узким специалистам-психологам, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Услуги».

Ростовчане стали с большим доверием относиться к психологам и их помощи. Спрос на услуги таких специалистов вырос за год на 51%.

Аналитики отмечают, что становится доступнее и сама психологическая помощь. Предложение на рынке ментального здоровья увеличилось на 45% за год и на 9% за месяц. Онлайн-платформы стали осваивать даже психологи с большим стажем работы.

«Количество объявлений от психологов с опытом работы в 4-7 лет выросло на 187%, с опытом 8-10 лет — на 208%, а с опытом работы от 10 лет — на 285%», — уточняют специалисты.

Самыми популярными психологами у ростовчан второй год подряд остаются детские и семейные психологи. Спрос на специалистов по работе с детьми за год вырос на 20%. Семейные психологи за год стали популярнее на 131%. На рекордные 284% вырос спрос на сексологов в Ростове.

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Упал спрос лишь на психологов, помогающих в вопросах профориентации. К их услугам обращались на 11% реже.

«Возможно, потеря интереса к профориентации отчасти компенсируется ростом интереса к комплексному подходу детских психологов», — объясняют тенденцию аналитики.

Ранее RostovGazeta рассказала, как устроено единственное в Ростове женское убежище.

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