Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году

Самыми популярными психологами у ростовчан второй год подряд остаются детские и семейные психологи. Спрос на специалистов по работе с детьми за год вырос на 20%. Семейные психологи за год стали популярнее на 131%. На рекордные 284% вырос спрос на сексологов в Ростове.