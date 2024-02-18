Ростовчане массово побежали к психологам в 2023 году

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Ростовчане стали с большим доверием относиться к психологам и их помощи. Спрос на услуги таких специалистов вырос за год на 51%.
Аналитики отмечают, что становится доступнее и сама психологическая помощь. Предложение на рынке ментального здоровья увеличилось на 45% за год и на 9% за месяц. Онлайн-платформы стали осваивать даже психологи с большим стажем работы.
«Количество объявлений от психологов с опытом работы в 4-7 лет выросло на 187%, с опытом 8-10 лет — на 208%, а с опытом работы от 10 лет — на 285%», — уточняют специалисты.
Самыми популярными психологами у ростовчан второй год подряд остаются детские и семейные психологи. Спрос на специалистов по работе с детьми за год вырос на 20%. Семейные психологи за год стали популярнее на 131%. На рекордные 284% вырос спрос на сексологов в Ростове.
Упал спрос лишь на психологов, помогающих в вопросах профориентации. К их услугам обращались на 11% реже.
«Возможно, потеря интереса к профориентации отчасти компенсируется ростом интереса к комплексному подходу детских психологов», — объясняют тенденцию аналитики.
Ранее RostovGazeta рассказала, как устроено единственное в Ростове женское убежище.