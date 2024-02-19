Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Работы нужно проводить в марте этого года, всего на эти цели предусмотрели более 2,1 миллиона рублей. Победитель станет известен 27 февраля.
Контракт будет действовать до 31 марта 2024 года. Сотрудникам компании предстоит заниматься уборкой территории и заполнять емкости водой, а также предоставлять отчетность.
Добавим, что аналогичный аукцион объявлен и на содержание кладбища «Ростовское» в марте этого года. На эти цели хотят потратить 896 тысяч рублей.
Ранее реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.