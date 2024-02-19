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Published Сегодня, 10:52

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Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей

Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей

19 февраля 2024, 10:52
Фото: rostov-gorod.ru
Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который займется содержанием Северного кладбища, говорится в материалах Госзакупок.

Работы нужно проводить в марте этого года, всего на эти цели предусмотрели более 2,1 миллиона рублей. Победитель станет известен 27 февраля.

Контракт будет действовать до 31 марта 2024 года. Сотрудникам компании предстоит заниматься уборкой территории и заполнять емкости водой, а также предоставлять отчетность.

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Добавим, что аналогичный аукцион объявлен и на содержание кладбища «Ростовское» в марте этого года. На эти цели хотят потратить 896 тысяч рублей.

Ранее реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Аукцион#Северное кладбище#Подрядчики
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