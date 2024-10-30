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Подрядчики

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Октябрь
На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей
Власти Ростова выделят на вывоз мусора до конца года около 45 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок 28 октября.
30 октября, 07:28
На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции
В Ростовской области на шести скоростных участках трассы М-4 «Дон» появились знаки безопасной дистанции, сообщает Автодор.
7 октября, 17:32
Апрель
Подрядчиков заставят переделать ремонт дорог в Ростовской области к 1 июня
В Ростовской области проводят обследование гарантийных объектов, которые отремонтировали в рамках нацпроекта «БКД», подробности рассказали в пресс-службе донского Минтранса.
8 апреля, 13:49
В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году
В Ростове-на-Дону начался дорожный сезон и в порядок приведут 27 улиц, сообщил в Telegram глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
1 апреля, 10:59
Март
Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области
23 марта, 15:18
Февраль
Более 20 улиц отремонтируют в Ростове
26 февраля, 15:00
Месяц содержания северного кладбища в Ростове обойдется в 2,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который займется содержанием Северного кладбища, говорится в материалах Госзакупок.
19 февраля, 10:52

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