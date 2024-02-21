Глава Новошахтинска попросил губернатора вернуть с СВО брата-близнеца погибшего бойца

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Один из участников боевых действий на Украине погиб на фронте. Военнослужащий был родом из Новошахтинска. Дома его не дождались родители, жена и двое сыновей. У погибшего также есть брат-близнец, которого ранее мобилизовали на фронт.
Глава Новошахтинска выразил родственникам военнослужащего соболезнования и заявил, что постарается вернуть в семью с поля боя мобилизованного брата.
«Постараемся сделать все, чтобы в этой семье больше не было потерь», — пишет Сергей Бондаренко.
Он рассказал, что от имени призывной мобилизационной комиссии города подписал и направил в адрес губернатора Ростовской области ходатайство о демобилизации военнослужащего.
Поможет ли это вернуть бойца домой, пока неизвестно.
Ранее вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения.