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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

«Чтобы не было потерь»: глава Новошахтинска попросил губернатора демобилизовать бойца

Глава Новошахтинска попросил губернатора вернуть с СВО брата-близнеца погибшего бойца

21 февраля 2024, 13:02
Фото: ТГ канал SergeyBondarenko_Novoshahtinsk
«Чтобы не было потерь»: глава Новошахтинска попросил губернатора демобилизовать бойца

Глава Новошахтинска попросил губернатора демобилизовать брата погибшего бойца

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко направил губернатору письмо с просьбой вернуть с фронта одного из местных жителей, об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

Один из участников боевых действий на Украине погиб на фронте. Военнослужащий был родом из Новошахтинска. Дома его не дождались родители, жена и двое сыновей. У погибшего также есть брат-близнец, которого ранее мобилизовали на фронт.

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Глава Новошахтинска выразил родственникам военнослужащего соболезнования и заявил, что постарается вернуть в семью с поля боя мобилизованного брата.

«Постараемся сделать все, чтобы в этой семье больше не было потерь», — пишет Сергей Бондаренко.

Он рассказал, что от имени призывной мобилизационной комиссии города подписал и направил в адрес губернатора Ростовской области ходатайство о демобилизации военнослужащего.

Поможет ли это вернуть бойца домой, пока неизвестно.

Ранее вдова бойца СВО из Ростовской области показала его последние сообщения.

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