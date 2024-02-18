Байден допустил, что Украина потеряет и другие города после ухода из Авдеевки

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Байден надеется, что Конгресс проголосует за предоставление Украине очередной партии военной помощи. В противном случае, как полагает Байден, ВСУ придется покинуть не только Авдеевку, но и другие территории.
Он также назвал «неэтичным» и «абсурдным» отказ от помощи Украине в условиях, когда у украинских военных заканчивается вооружение. Байден заверил, что будет добиваться дополнительного финансирования. Уверенность в этом он выразил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот в свою очередь пригрозил, что перестанет считать США «стратегическим партнером» в случае отказа от дальнейшего транша помощи.
Напомним, ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля. Жителей города напугал ракетный залп. Власти заверяют, что военные работают по целям на фронте.