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Published Сегодня, 12:58

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Байден заявил, что Украине нужна помощь, иначе она потеряет занятые территории

Байден допустил, что Украина потеряет и другие города после ухода из Авдеевки

18 февраля 2024, 12:58
Фото: wikipedia.org
Байден заявил, что Украине нужна помощь, иначе она потеряет занятые территории
Президент США Джо Байден заявил, что Украине нужна помощь, иначе она потеряет занятые территории, пишут «Новые известия».

Байден надеется, что Конгресс проголосует за предоставление Украине очередной партии военной помощи. В противном случае, как полагает Байден, ВСУ придется покинуть не только Авдеевку, но и другие территории.

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Он также назвал «неэтичным» и «абсурдным» отказ от помощи Украине в условиях, когда у украинских военных заканчивается вооружение. Байден заверил, что будет добиваться дополнительного финансирования. Уверенность в этом он выразил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот в свою очередь пригрозил, что перестанет считать США «стратегическим партнером» в случае отказа от дальнейшего транша помощи.

Напомним, ПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля. Жителей города напугал ракетный залп. Власти заверяют, что военные работают по целям на фронте.

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