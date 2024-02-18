Байден допустил, что Украина потеряет и другие города после ухода из Авдеевки

Он также назвал «неэтичным» и «абсурдным» отказ от помощи Украине в условиях, когда у украинских военных заканчивается вооружение. Байден заверил, что будет добиваться дополнительного финансирования. Уверенность в этом он выразил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот в свою очередь пригрозил, что перестанет считать США «стратегическим партнером» в случае отказа от дальнейшего транша помощи.