rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Каску, похожую на немецкую, увидели на эскизе памятника героям СВО на Дону

Похожую на фашистскую каску увидели на эскизе памятника героям СВО на Дону

21 февраля 2024, 12:20
Фото: ТГ канал azovskiyrayon
Каску, похожую на немецкую, увидели на эскизе памятника героям СВО на Дону
Жители Ростовской области разглядели на проекте памятника героям СВО каску, которая, по их мнению, похожа на немецкую времен ВОВ, сообщает «Ерш».

Администрация Азовского района разместила в Telegram эскиз памятника, который хотят установить в селе Кулешовка. Он должен появиться на площади возле Дома культуры.

По информации «Ерша», местным жителям каска на голове солдата напомнила ту, что носили немцы в период ВОВ. В результате они начали высказывать претензии.

Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Разработка эскизного проекта выполнялась с помощью дизайнерских программ, которые имеют различный набор элементов, поэтому детали реального памятника, в том числе, и каска, будут отличаться от эскиза», — рассказали изданию в муниципальном центре управления.

Ранее выступившую против памятника Жванецкому жительницу Ростова оштрафовали на 2 тысячи. А после этого разразился скандал, так как одни поддержали установку памятника, а другие оказались резко против.

Читайте также:
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-ДонуДепутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятниковВ Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Памятник#Азовский район#Происшествия#Эскиз
Подпишитесь
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
Сегодня, 13:44
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:58
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30