Похожую на фашистскую каску увидели на эскизе памятника героям СВО на Дону

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Администрация Азовского района разместила в Telegram эскиз памятника, который хотят установить в селе Кулешовка. Он должен появиться на площади возле Дома культуры.
По информации «Ерша», местным жителям каска на голове солдата напомнила ту, что носили немцы в период ВОВ. В результате они начали высказывать претензии.
«Разработка эскизного проекта выполнялась с помощью дизайнерских программ, которые имеют различный набор элементов, поэтому детали реального памятника, в том числе, и каска, будут отличаться от эскиза», — рассказали изданию в муниципальном центре управления.
Ранее выступившую против памятника Жванецкому жительницу Ростова оштрафовали на 2 тысячи. А после этого разразился скандал, так как одни поддержали установку памятника, а другие оказались резко против.