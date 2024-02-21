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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Ростове жители сотен домов остались без света утром 21 февраля

В Ростове тысячи жителей остались без света утром 21 февраля

21 февраля 2024, 08:15
Фото: vk.com/donenergo
В Ростове жители сотен домов остались без света утром 21 февраля
В Ростове жители сотен домов в центре города и на Западном остались без света из-за аварии на электросетях, об этом сообщили в пресс-службе АО «Донэнерго».

Представители компании объявили, что в среду, 21 февраля, в 07.43 мск на сетях смежной организации, предоставляющей услуги электроснабжения, произошла авария, которая оставила без света сотни домов на улицах Шоссейной, Пойменной, Левобережной и проспекте Ворошиловском.

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Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия аварии, ростовчан призывают проявить терпение и подождать, когда подача электричества будет восстановлена.

Представители компании напомнили, что о возобновлении электроснабжения предупреждать не будут.

Ранее жители Новошахтинска на пять суток остались без света и тепла.

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