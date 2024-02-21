В Ростове тысячи жителей остались без света утром 21 февраля

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Представители компании объявили, что в среду, 21 февраля, в 07.43 мск на сетях смежной организации, предоставляющей услуги электроснабжения, произошла авария, которая оставила без света сотни домов на улицах Шоссейной, Пойменной, Левобережной и проспекте Ворошиловском.
Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия аварии, ростовчан призывают проявить терпение и подождать, когда подача электричества будет восстановлена.
Представители компании напомнили, что о возобновлении электроснабжения предупреждать не будут.
Ранее жители Новошахтинска на пять суток остались без света и тепла.