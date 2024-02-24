Найти работу в Ростове-на-Дону оказалось проще, чем в Москве

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Так, по данным на начало 2024 года, Ростовская область набрала 72,53 балла. При этом оценивались такие показатели, как размер заработка, уровни конкуренции и безработицы, а также стремление жителей региона к переезду ради новой работы.
Стоит отметить, что, согласно данным сервиса, 78% жителей Ростовской области не готовы покинуть родной регион. На переезд согласны чуть более 1% соискателей.
Москва в этом рейтинге заняла строчку на 35 пунктов ниже Ростовской области. Произошло это из-за высокой конкуренции в российской столице.
Ранее были приведены способы того, как в Ростове найти работу с хорошей заработной платой. Так, важно определить, какими навыками обладает соискатель, для того, чтобы сузить область поиска работы.