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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Ростовская область опередила Москву по перспективности трудоустройства в 2024 году

Найти работу в Ростове-на-Дону оказалось проще, чем в Москве

24 февраля 2024, 06:14
Фото: 1MI
Ростовская область опередила Москву по перспективности трудоустройства в 2024 году
Ростовская область оказалась на 30-й строчке рейтинга регионов России по перспективности трудоустройства, согласно исследованию hh.ru.

Так, по данным на начало 2024 года, Ростовская область набрала 72,53 балла. При этом оценивались такие показатели, как размер заработка, уровни конкуренции и безработицы, а также стремление жителей региона к переезду ради новой работы.

Стоит отметить, что, согласно данным сервиса, 78% жителей Ростовской области не готовы покинуть родной регион. На переезд согласны чуть более 1% соискателей.

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Москва в этом рейтинге заняла строчку на 35 пунктов ниже Ростовской области. Произошло это из-за высокой конкуренции в российской столице.

Ранее были приведены способы того, как в Ростове найти работу с хорошей заработной платой. Так, важно определить, какими навыками обладает соискатель, для того, чтобы сузить область поиска работы.

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