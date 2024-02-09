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Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с безработицей в Ростовской области

Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с безработицей в Ростовской области

9 февраля 2024, 07:05
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с безработицей в Ростовской области
В Ростовской области текущие показатели занятости населения назвали несомненной пользой, ситуацию на донском рынке труда прокомментировал губернатор региона Василий Голубев.

Осенью 2023 года в Ростовской области уровень безработицы снизился до 3,1%, а работу не могли найти 70 тысяч человек. Журналисты обратили внимание, что снижение уровня безработицы является тенденцией последних месяцев, и решили уточнить у губернатора, насколько позитивны эти показатели, и как ситуация на рынке труда отразится на соискателях.

«В том, что люди заняты — несомненная польза, это здорово. Никогда мы таких показателей не имели. Никогда.», — прокомментировал ситуацию глава Ростовской области Василий Голубев, заметив, что властям все же следует обратить внимание на вопросы населения и специалистов о том, что же ждать дальше.

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По его словам, ситуация на рынке труда должна быть на постоянном контроле у органов власти, однако самой главной задачей должно остаться обеспечение кадрами предприятий и социальной сферы Ростовской области.

Ранее стало известно, на каких работах ростовчане могут получать зарплату размером более 200 тысяч рублей.

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