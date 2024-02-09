Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с безработицей в Ростовской области

«В том, что люди заняты — несомненная польза, это здорово. Никогда мы таких показателей не имели. Никогда.», — прокомментировал ситуацию глава Ростовской области Василий Голубев, заметив, что властям все же следует обратить внимание на вопросы населения и специалистов о том, что же ждать дальше.