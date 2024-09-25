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2024
Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге
25 сентября, 12:56
В Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове
1 сентября, 16:56
«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области
31 июля, 16:32
Появились кадры полыхающего завода в Новошахтинске после атаки беспилотников
В Сети опубликовали фотографии нефтезавода в Ростовской области, который был атакован беспилотниками, снимки разместил Telegram-канал Baza.
6 июня, 07:18
Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат
27 февраля, 13:15
Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера
Десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались подтоплены на складской площадке в Ростове, сообщает издание «Южный автомобиль».
10 февраля, 20:18
Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с безработицей в Ростовской области
В Ростовской области текущие показатели занятости населения назвали несомненной пользой, ситуацию на донском рынке труда прокомментировал губернатор региона Василий Голубев.
9 февраля, 07:05
В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии
29 января, 15:53
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
2023
В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов
31 октября 2023, 14:27
Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой
25 сентября 2023, 08:01
В Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизации
23 сентября 2023, 07:40

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