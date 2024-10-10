Открытые вакансии

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2024
Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку
10 октября, 15:20
Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской области
18 сентября, 08:18
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
В Ростовской области выросла заработная плата у работников в сфере торговли. Теперь продавцы получают на 12,3 тысячи больше, сообщает служба исследования HH.RU.
30 июля, 07:50
Продавец лимонада и инструктор в аквапарке: сколько можно заработать летом в Ростове
Сезонные работники нужны в Ростове в разных сферах. Где можно подработать в городе летом, поделились с корреспондентом RostovGazeta аналитики «Авито Работа».
4 июня, 12:28
Найти работу в Ростове-на-Дону оказалось проще, чем в Москве
Ростовская область оказалась на 30-й строчке рейтинга регионов России по перспективности трудоустройства, согласно исследованию hh.ru.
24 февраля, 06:14
2023
Названы предельные зарплаты учителей в Ростовской области
23 августа 2023, 07:42

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