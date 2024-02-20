В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В реке Дон будущей весной могут появиться новые животные, а именно азово-черноморские морские свиньи.
По словам ученых ЮФУ, животные являются регулярными гостями Таганрогского залива и в отдельных случаях поднимаются вверх по Дону, позволяя ростовчанам и жителям Таганрога увидеть себя с побережья.
Ученые рассказали, что азовки попадают в крупные реки, преследуя рыбу, а потому есть высокие шансы увидеть их этой весной.
В настоящий момент азовки включены в Красную книгу РФ, их популяция настолько малочисленна, что не может вернуться к показателям начала XX века.
Важной новостью дня стало предложение ростовского депутата Евгения Сутормина отправлять в Сибирь провинившихся чиновников, неспособных надлежащим образом исполнять свои обязанности.
По его мнению, «ссылка» в соседние города недостаточно эффективна, а потому городу не следует «жалеть» кадры, которые не справляются со своей работой.
«Я вот 32 года работал в Сибири и не помер. Я вам населенные пункты назову на севере, куда их можно ссылать», — заявил Евгений Сутормин, однако его предложение осталось без ответа.
Вероятно, депутат упомянул историю с экс-главой Пролетарского района Егором Долматовым, который перешел из Ростова в администрацию Таганрога, несмотря на скандалы, связанные с качеством его работы.
Главной новостью дня стало сообщение главы администрации Алексея Логвиненко о том, что в Ростове за 2023 год заплаты взлетели на 16,3% — до 69 тысяч рублей.
При этом средняя зарплата значительно ниже и составляет 56,8 тысячи рублей. До 69 тысяч рублей выросли зарплаты у персонала крупных и средних компаний.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко добавил, что в настоящий момент в Ростове зафиксировался самый низкий за последние 20 лет уровень безработицы — он составляет всего 0,2%. При этом на учете в центрах занятости стоят более тысячи дончан.