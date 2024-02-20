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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь

В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь

20 февраля 2024, 15:08
Фото: Йоханнес Галертhttp/galert-foto.de
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
В Ростовской области прогнозируют нашествие азовок на реку Дон, пока в Ростове считают зарплаты и думают, что делать с некомпетентными чиновниками.

Донская фауна

В реке Дон будущей весной могут появиться новые животные, а именно азово-черноморские морские свиньи.

По словам ученых ЮФУ, животные являются регулярными гостями Таганрогского залива и в отдельных случаях поднимаются вверх по Дону, позволяя ростовчанам и жителям Таганрога увидеть себя с побережья.

Ученые рассказали, что азовки попадают в крупные реки, преследуя рыбу, а потому есть высокие шансы увидеть их этой весной.

В настоящий момент азовки включены в Красную книгу РФ, их популяция настолько малочисленна, что не может вернуться к показателям начала XX века.

Ученые рассказали, что азовки попадают в крупные реки, преследуя рыбу, а потому есть высокие шансы увидеть их этой весной.Ученые рассказали, что азовки попадают в крупные реки, преследуя рыбу, а потому есть высокие шансы увидеть их этой весной.
Ученые рассказали, что азовки попадают в крупные реки, преследуя рыбу, а потому есть высокие шансы увидеть их этой весной.
Фото: wikimedia.org

В Сибирь, на каторгу

Важной новостью дня стало предложение ростовского депутата Евгения Сутормина отправлять в Сибирь провинившихся чиновников, неспособных надлежащим образом исполнять свои обязанности.

По его мнению, «ссылка» в соседние города недостаточно эффективна, а потому городу не следует «жалеть» кадры, которые не справляются со своей работой.

«Я вот 32 года работал в Сибири и не помер. Я вам населенные пункты назову на севере, куда их можно ссылать», — заявил Евгений Сутормин, однако его предложение осталось без ответа.

Вероятно, депутат упомянул историю с экс-главой Пролетарского района Егором Долматовым, который перешел из Ростова в администрацию Таганрога, несмотря на скандалы, связанные с качеством его работы.

Невиданные зарплаты

Главной новостью дня стало сообщение главы администрации Алексея Логвиненко о том, что в Ростове за 2023 год заплаты взлетели на 16,3% — до 69 тысяч рублей.

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Главной новостью дня стало сообщение главы администрации Алексея Логвиненко о том, что в Ростове за 2023 год заплаты взлетели на 16,3% — до 69 тысяч рублей.Главной новостью дня стало сообщение главы администрации Алексея Логвиненко о том, что в Ростове за 2023 год заплаты взлетели на 16,3% — до 69 тысяч рублей.
Главной новостью дня стало сообщение главы администрации Алексея Логвиненко о том, что в Ростове за 2023 год заплаты взлетели на 16,3% — до 69 тысяч рублей.
Фото: 1MI

При этом средняя зарплата значительно ниже и составляет 56,8 тысячи рублей. До 69 тысяч рублей выросли зарплаты у персонала крупных и средних компаний.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко добавил, что в настоящий момент в Ростове зафиксировался самый низкий за последние 20 лет уровень безработицы — он составляет всего 0,2%. При этом на учете в центрах занятости стоят более тысячи дончан.

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