Ледовый каток за миллиард рублей построят в Ростове на левом берегу

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В этом году в Ростове в левобережье начнут строить ледовый каток, а также физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном. Общая стоимость вложений в проект составляет один миллиард рублей.
«Эти объекты начнут уже реализовываться в этом году за счет средств инвестора. Причем ледовый каток потом, в будущем, будет подарен муниципальному образованию Ростову-на-Дону», — говорит Логвиненко.
Сдать объекты планируют весной 2025 года.
Ранее реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 миллиардов рублей.