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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Ледовый каток за 1 млрд руб начнут строить в Ростове в 2024 году

Ледовый каток за миллиард рублей построят в Ростове на левом берегу

20 февраля 2024, 11:45
Фото: 1MI
Ледовый каток за 1 млрд руб начнут строить в Ростове в 2024 году
Спортивный кластер с катком появится на левом берегу Ростова в следующем году, рассказал в ходе ежегодного отчета глава городской управы Алексей Логвиненко.

В этом году в Ростове в левобережье начнут строить ледовый каток, а также физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном. Общая стоимость вложений в проект составляет один миллиард рублей.

«Эти объекты начнут уже реализовываться в этом году за счет средств инвестора. Причем ледовый каток потом, в будущем, будет подарен муниципальному образованию Ростову-на-Дону», — говорит Логвиненко.

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Сдать объекты планируют весной 2025 года.

Ранее реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 миллиардов рублей.

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