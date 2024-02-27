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Завод по производству холодильников запустят в Ростовской области

В Ростовской области начнут производить морозилки

27 февраля 2024, 09:51
Фото: freepik
Завод по производству холодильников запустят в Ростовской области
ЗАО «Лебединский торговый дом» открывает в Донецке Ростовской области дочернее предприятие — завод по производству холодильного оборудования, сообщает сервис «Спарк».

Мощности нового завода разместят на территории закрывшегося Донецкого экскаваторного завода. «Город N» пишет, что в год на предприятии планируется выпуск ста тысяч единиц морозильных ларей. Работу на нем получат 150 человек.

Известно, что в строительство завода вложили два миллиарда рублей.

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Сервис «Спарк» сообщает, что ЗАО «Лебединский торговый дом» зарегистрировало дочернее предприятие в Донецке еще год назад. Сама компания существует на рынке 27 лет и занимается торговлей оптовой электрической бытовой техникой. Руководит деятельностью организации, как и заводом бизнесмен Юрий Лебединский. По данным за 2022 год, чистая прибыль «Лебединского торгового дома» составила 76 миллионов рублей.

Ранее Таганрогский металлургический завод попал под санкции США.

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