В Ростовской области начнут производить морозилки

Сервис «Спарк» сообщает, что ЗАО «Лебединский торговый дом» зарегистрировало дочернее предприятие в Донецке еще год назад. Сама компания существует на рынке 27 лет и занимается торговлей оптовой электрической бытовой техникой. Руководит деятельностью организации, как и заводом бизнесмен Юрий Лебединский. По данным за 2022 год, чистая прибыль «Лебединского торгового дома» составила 76 миллионов рублей.