В Ростовской области начнут производить морозилки

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Мощности нового завода разместят на территории закрывшегося Донецкого экскаваторного завода. «Город N» пишет, что в год на предприятии планируется выпуск ста тысяч единиц морозильных ларей. Работу на нем получат 150 человек.
Известно, что в строительство завода вложили два миллиарда рублей.
Сервис «Спарк» сообщает, что ЗАО «Лебединский торговый дом» зарегистрировало дочернее предприятие в Донецке еще год назад. Сама компания существует на рынке 27 лет и занимается торговлей оптовой электрической бытовой техникой. Руководит деятельностью организации, как и заводом бизнесмен Юрий Лебединский. По данным за 2022 год, чистая прибыль «Лебединского торгового дома» составила 76 миллионов рублей.
Ранее Таганрогский металлургический завод попал под санкции США.