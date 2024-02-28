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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Доктор экономических наук посоветовал ростовчанам покупать валюту

Профессор экономики посоветовал ростовчанам покупать валюту

28 февраля 2024, 09:39
Фото: Karl Baron/cc by 2.0/wikimedia.org
Доктор экономических наук посоветовал ростовчанам покупать валюту

Профессор экономики ЮФУ Юрий Туманян посоветовал ростовчанам покупать валюту

Лучше приобретать валюту, если есть такая возможность, об этом корреспонденту RostovGazeta профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.

Как объясняет доктор экономических наук, купля-продажа валюты зависит от конкретных жизненных обстоятельств ростовчан и целей, которые они преследуют. Однако покупка валюты — лишь один из многих способов сберечь деньги.

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«При прочих равных условиях, лучше всего приобретать валюту, если имеется такая возможность. При этом не забываем принцип: „не класть все яйца в одну корзину“», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, какая валюта наиболее выгодная для финансовых сбережений.

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