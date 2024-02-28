Профессор экономики посоветовал ростовчанам покупать валюту

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как объясняет доктор экономических наук, купля-продажа валюты зависит от конкретных жизненных обстоятельств ростовчан и целей, которые они преследуют. Однако покупка валюты — лишь один из многих способов сберечь деньги.
«При прочих равных условиях, лучше всего приобретать валюту, если имеется такая возможность. При этом не забываем принцип: „не класть все яйца в одну корзину“», — советует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, какая валюта наиболее выгодная для финансовых сбережений.