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Updated Сегодня, 11:12

Аналитик объяснил слабость рубля относительно основных валют

22 марта 2023, 11:10
Аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев рассказал, что слабость рубля относительно основных валют связана, прежде всего, с внешними факторами.

Ковалев отметил, что банковский кризис в США увеличил нестабильность на финансовых рынках и усилил риски замедления экономики ведущих стран, что увеличивает предположения о будущем сокращении спроса на сырье и энергоресурсы.

Это в свою очередь оказывает давление на рубль, как и относительное сокращение предложения валюты на бирже от экспортеров. Кроме того, рост бюджетных расходов, превышающий доходы, увеличивает рублевую массу, что также неблагоприятно влияет на курс национальной валюты, сообщает газета "Известия". Ковалев отметил, что евро растет быстрее, чем доллар, по отношению к рублю, связав это с банковским кризисом в США. От начала всплеска котировок с 13 марта евро/рубль вырос на 5,7%, с 78,8 рубля до 83,3 рубля, в то время как доллар/рубль вырос на 2,7%, с 75 рублей до 77 рублей.

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