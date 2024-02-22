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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Экономист объяснил, что для ростовчан значит отзыв лицензии у «Киви банка»

Экономист Миронова заявила о проблемах у ростовчан из-за закрытого Киви Банка

22 февраля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Экономист объяснил, что для ростовчан значит отзыв лицензии у «Киви банка»
Напомним, 21 февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка. Ростовский экономист Анастасия Миронова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что теперь делать тем, у кого остались средства КИВИ-кошельках.

Экономист объясняет, что теперь дончане не смогут пополнить свои «Киви-кошельки» или снять с них деньги, так как банк больше не может осуществлять никакие операции.

«Есть и хорошая новость: мошенникам теперь будет труднее получить ваши деньги. Лицензию отозвали из-за многочисленных нарушений банка. Очень многие мошенники проводили свои „схемы“ через этот банк», — замечает эксперт.

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Анастасия Миронова добавила, что дончане, которые хотят вернуть свои деньги, смогут это сделать.

«Центробанк вернет вклады до 1,4 миллиона рублей. Этим занимается специальное Агентство по страхованию вкладов. Придется повозиться с документами и подождать, но деньги вернуть все же можно», — рассказывает экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, как мошенники обманывают на розыгрышах и акциях.

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