Экономист Миронова заявила о проблемах у ростовчан из-за закрытого Киви Банка

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Экономист объясняет, что теперь дончане не смогут пополнить свои «Киви-кошельки» или снять с них деньги, так как банк больше не может осуществлять никакие операции.
«Есть и хорошая новость: мошенникам теперь будет труднее получить ваши деньги. Лицензию отозвали из-за многочисленных нарушений банка. Очень многие мошенники проводили свои „схемы“ через этот банк», — замечает эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что дончане, которые хотят вернуть свои деньги, смогут это сделать.
«Центробанк вернет вклады до 1,4 миллиона рублей. Этим занимается специальное Агентство по страхованию вкладов. Придется повозиться с документами и подождать, но деньги вернуть все же можно», — рассказывает экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, как мошенники обманывают на розыгрышах и акциях.