Полиция Ростовской области продолжит рейды на мигрантов без документов

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В документе сказано, что органы правопорядка региона на систематической основе обязали организовать контроль за миграционнными процессами. В полиции на систематически будет проводится анализ миграционной ситуации в Ростовской области и рейдовые мероприятия. Целью этой работы станут иностранные граждане, работающие в области без разрешительных документов, а также нанимающие их работодатели.
Ранее6 например, сообщалось, что после рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат.