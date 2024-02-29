Полиция Ростовской области продолжит рейды на мигрантов без документов

В документе сказано, что органы правопорядка региона на систематической основе обязали организовать контроль за миграционнными процессами. В полиции на систематически будет проводится анализ миграционной ситуации в Ростовской области и рейдовые мероприятия. Целью этой работы станут иностранные граждане, работающие в области без разрешительных документов, а также нанимающие их работодатели.