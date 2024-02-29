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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Полиция Ростовской области продолжит рейды на мигрантов без документов

Полиция Ростовской области продолжит рейды на мигрантов без документов

29 февраля 2024, 07:32
Фото: МВД по Ростовской области
Полиция Ростовской области продолжит рейды на мигрантов без документов
Глава Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поручил региональному ГУ МВД РФ принять необходимые меры по организации миграционного контроля. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

В документе сказано, что органы правопорядка региона на систематической основе обязали организовать контроль за миграционнными процессами. В полиции на систематически будет проводится анализ миграционной ситуации в Ростовской области и рейдовые мероприятия. Целью этой работы станут иностранные граждане, работающие в области без разрешительных документов, а также нанимающие их работодатели.

Самые привлекательные для мигрантов регионы РФ
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Ранее6 например, сообщалось, что после рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Мигранты в Ростовской области
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